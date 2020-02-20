التحكيم النرويجي يعاين ملعب بن زايد مستضيف السوبر المصري

وصل طاقم التحكيم النرويجي، والذي سيدير مواجهة الأهلي والزمالك، إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات، قبل إنطلاق مباراة الفريقين بكأس السوبر المصري.



وفور وصول الطاقم التحكيمي، حرص النزول إلى الملعب للإطمئنان على أرضية الملعب وشباك الحراس وإجراء بعض الإحماءات قبل المواجهة المرتقبة.



وكانت حافلتي الأهلي والزمالك، وصلتا إلى ملعب محمد بن زايد منذ لحظات قليلة، قبل ساعة ونصف من إنطلاق اللقاء.



ويلتقي الأهلي الزمالك، في السابعة مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصري.