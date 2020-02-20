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استقبال خاص لجنش من جماهير الزمالك
الخميس 20/فبراير/2020 - 05:43 م
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هاني عصام
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استقبلت جماهير الزمالك، محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق بحفاوة شديدة قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها بعد قليل
وفور نزول لاعبو الفريق لإجراء عملية الإحماء قبل المباراة، حرصت الجماهير على الهتاف للاعب بحرارة شديدة لرفع روحه المعنوية.
وتنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وفور نزول لاعبو الفريق لإجراء عملية الإحماء قبل المباراة، حرصت الجماهير على الهتاف للاعب بحرارة شديدة لرفع روحه المعنوية.
وعاد جنش للمشاركة مع الزمالك بشكل طبيعي في المباريات بعد غيابه لفترة طويلة بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني.
وتنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
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