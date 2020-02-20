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وصول أول طائرة من شرم للأقصر.. وهدية خاصة للسائحين

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:40 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل البر الغربي بالأقصر، مجموعة من السائحين الذين أهدتهم وزارة السياحة والآثار تذاكر مجانية لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري.

ويأتي الإهداء بمناسبة بدء تشغيل أول خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر لربط المقاصد السياحية الثقافية بالمقاصد السياحية الشاطئية.

واستمتع السائحين، بالزيارة وأعربوا عن سعادتهم بها وبالحضارة المصرية، وأن المبادرة منحتهم فرصة الاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها حيث مارسوا رياضة الغوص المفضلة لديهم وأيضا تعرفوا عن قرب بالحضارة المصرية القديمة.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت اليوم الخميس ٢٠ فبراير بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعية، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

وبمناسبة بدء التشغيل، أهدت وزارة السياحة والآثار السائحين لأول رحلة طيران بهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والآثار مقبرة الملكة نفرتاري البر الغربي الأقصر

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