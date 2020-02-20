مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر





واستقر الاهلي على خوض اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي





خط الوسط: السولية، ديانج، أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي





خط الهجوم: مروان محسن





فيما سيخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: أبو جبل





خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، الونش، عبد الشافي





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو، أوباما، بن شرقي





خط الهجوم: مصطفي محمد

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة مباراة الاهلي والزمالك في قمة السوبر المصري على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.