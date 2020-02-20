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مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر
الخميس 20/فبراير/2020 - 05:34 م
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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة مباراة الاهلي والزمالك في قمة السوبر المصري على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
واستقر الاهلي على خوض اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي
خط الوسط: السولية، ديانج، أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي
خط الهجوم: مروان محسن
فيما سيخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: أبو جبل
خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، الونش، عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو، أوباما، بن شرقي
خط الهجوم: مصطفي محمد
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