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مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:34 م
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بوابة الفجر
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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة مباراة الاهلي والزمالك في قمة السوبر المصري على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

واستقر الاهلي على خوض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي

خط الوسط: السولية، ديانج، أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن

فيما سيخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، الونش، عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو، أوباما، بن شرقي

خط الهجوم: مصطفي محمد
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