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جماهير الأهلي تساند اللاعبين قبل موقعة السوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:32 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص عدد من جماهير الأهلي على التواجد في محيط فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل دقائق من تحرك حافلة الأهلي لملعب محمد بن زايد في الإمارات، لخوض مواجهة السوبر المحلية.

وحرصت الجماهير على التواجد في محيط فندق الإقامة للهتاف للاعبين ومؤازرتهم ومصاحبة حافلة الفريق في طريقها من الفندق إلى ملعب المباراة.

وهتفت جماهير الأهلي للاعبين قبل التوجه إلى استاد محمد بن زايد، وطالبوا الفريق بتحقيق الفوز واقتناص لقب السوبر.

وحدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، تشكيل الفريق وطريقة اللعب في المحاضرة الختامية، التي عقدت منذ قليل، قبل دقائق من التحرك إلى ملعب المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، على لقب كأس السوبر المحلية.
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