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كنده علوش تغازل عمرو يوسف على "إنستجرام"

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:28 م
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عمرو يوسف
عمرو يوسف
رشا عادل
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نشرت الفنانة كنده علوش، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف.

وظهرت كنده، مرتدية"فستانًا شفون باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم" وظهر عمرو مرتدي"بدلة باللون الاسود".

وعلقت علوش، على الصورة قائلة: "زوجي حبيبي وافضل صديق لي شكرًا لك".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمرات ماشاءالله" وأضاف آخر"فدوه الجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منورين".

ويذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني.
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