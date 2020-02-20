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ملتقى شيوخ ليبيا يدعو إلى محاسبة قطر وتركيا دوليًا

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:31 م
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ملتقى شيوخ ليبيا
ملتقى شيوخ ليبيا
وكالات
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أكد ملتقى شيوخ ليبيا، الذي انعقد اليوم الخميس، في مدينة ترهونة؛ لبحث المسارات المقترحة للمشهد المتأزم في البلاد، على التمسك بديمقراطية واستقلال ليبيا، داعيًا إلى محاسبة المتسببين في تعميق الصراع الداخلي "وعلى رأسها قطر وتركيا".

وجاء في البيان الختامي لملتقى الشيوخ: "جميع القوانين التي أصدرها البرلمان ضرورية النفاذ في كل ما يتعلق بقانون العفو العام، وإلغاء قانون العزل السياسي وحظر تشكيل الأجسام غير الشرعية والكيانات الإرهابية المتطرفة"، حسب ما نقلت قناة "ليبيا".

وطالب ملقتى الشيوخ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسحب اعترافهما بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، عقب "جلبهما المستعمر والتنظيمات الإرهابية"، على حد وصف البيان، الذي دعا أيضًا إلى محاكمة المشاركين بالمجلسين على "جريمة خيانة الوطن".

​ورفضت القبائل قبول نتائج أي حوار قائم بين الأطراف الليبية، ومن ضمنها حوار جنيف ما لم يتم العودة إلى الليبيين أنفسهم، داعية لمقاضاة "دول تسببت في تدمير ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا" أمام المحاكم الدولية.

هذا وشددت القبائل الليبية على اعتبار المصالحة الوطنية الشاملة أساسًا لبناء العلاقة المستقبلية بين أطراف الوطن، ورفض كل المنظمات والتشكيلات ذات العقيدة الأيدولوجية المتطرفة، والتي تشكل خطرًا على وحدة الدولة.

​وأعرب المشاركون عن تمسكهم بالنهج الديمقراطي، الذي يقرر الشعب الليبي فيه أسلوب وطريقة حكم البلاد مع إقرار دستور توافقي يضمن تحقيق رغباته.

وأكدوا على استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية حتى تشكيل حكومة وطنية قادرة على المحافظة على "رزق الشعب الليبي"، مضيفين في بيانهم: "يجب وضع حد للعبث القائم بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها المصرف المركزي ومؤسسة الاستثمارات الخارجية".

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ملتقى شيوخ ليبيا ليبيا قطر شيوخ ليبيا تركيا

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