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على طريقته الخاصة.. "أوس أوس" يهنئ مصطفى بسيط بعيد ميلاده

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:12 م
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محمد أسامة
محمد أسامة
فايقة محمد
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هنأ النجم الكوميديا محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، الفنان مصطفى بسيط بعيد ميلاده وذلك بنشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "أوس أوس"، بالصورة مرتدي فستان ومصطفى يقبل يديه.

وعلق "أوس أوس"، على الفيديو قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا ولدي وسنة ملئية بالحب والورد والعطر الذكي إهداء من ست الكل". 

وفي سياق آخر قدم "اوس اوس"، العديد من الأعمال الفنية منها "بنات العم"، "الدساس"، "حسن وبقلظ"، "الحرب العالمية الثالثة"، "لهفة"، "الرجل العناب"، "الكبير قوي"، "لهفة"، "استاذ ورئيس قسم"، "صد رد"، "حالة عشق"، "خلصانة بشياكة".
على طريقته الخاصة.. أوس أوس يهنئ مصطفى بسيط بعيد ميلاده
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