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أهلي جدة يعلن عن مدربه الجديد

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:46 م
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بوابة الفجر
وكالات
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اقترب نادي أهلي جدة السعودي من اتمام الاتفاق مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لكريستيان جروس.

وترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي عن التوصل إلى اتفاق مع ميلوفيتش لقيادة الفريق خلفا لكريستيان جروس ويتبقى فقط الاتفاق على المستحقات المالية.

ويعد ميليوفيتش من أفضل المدربين في صربيا خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق مع ريد ستار لقبين في الدوري الصربي في موسمي 2017-2018 و2018-2019 قبل أن يرحل عن الفريق مع نهاية العام الماضي.

وفاز الأهلي على الاستقلال الإيراني 2 - 1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا تحت قيادة المدرب الوطني المؤقت مازن بهكلي.

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