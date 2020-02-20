عاجل.. تركيا: مقتل وإصابة 7 جنود جراء غارة جوية قرب إدلب





أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الخميس، مقتل جنديين اثنين من عناصر الجيش التركي في غارة جوية قرب مدينة إدلب السورية وإصابة 5 آخرين، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وردت الدفاع التركية باستهداف قواتها لمواقع للقوات الحكومية السورية؛ ردا على مقتل وإصابة عدد من جنودها، مؤكدة على مقتل أكثر من 50 عنصرًا من الجيش السوري قرب مدينة إدلب.





كما أكدت على أن الغارات التي استهدفت جنودها قرب إدلب شنتها "طائرات سورية".





وأوضحت الرئاسة التركية أنها تحمل الحكومة السورية مسؤولية مقتل جنديين في مدينة إدلب.





هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من مساء اليوم، شن طائراتها غارات على عناصر من فصائل مسلحة اخترقت الدفاعات السورية في مدينة إدلب.

وقالت الدفاع الروسية: إن "ذلك سمح للجيش السوري بصد كل الهجمات بنجاح"، داعية "تركيا لوقف دعم الفصائل السورية ووقف تزويدها بالأسلحة".



