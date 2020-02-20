Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تركيا: مقتل وإصابة 7 جنود جراء غارة جوية قرب إدلب

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:36 م
Advertisements
جنود اتراك - أرشيفية
جنود اتراك - أرشيفية
حلمي رمضان
Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الخميس، مقتل جنديين اثنين من عناصر الجيش التركي في غارة جوية قرب مدينة إدلب السورية وإصابة 5 آخرين، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وردت الدفاع التركية باستهداف قواتها لمواقع للقوات الحكومية السورية؛ ردا على مقتل وإصابة عدد من جنودها، مؤكدة على مقتل أكثر من 50 عنصرًا من الجيش السوري قرب مدينة إدلب.

كما أكدت على أن الغارات التي استهدفت جنودها قرب إدلب شنتها "طائرات سورية".

وأوضحت الرئاسة التركية أنها تحمل الحكومة السورية مسؤولية مقتل جنديين في مدينة إدلب.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من مساء اليوم، شن طائراتها غارات على عناصر من فصائل مسلحة اخترقت الدفاعات السورية في مدينة إدلب.

وقالت الدفاع الروسية: إن "ذلك سمح للجيش السوري بصد كل الهجمات بنجاح"، داعية "تركيا لوقف دعم الفصائل السورية ووقف تزويدها بالأسلحة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

غارة جوية سوريا تركيا إدلب

أخبار تهمك

برشلونة يُعلن عن صفقته "المتواضعة" وسط سخط جماهيري

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 22 ساعة

جماهير الزمالك تحضر لـ"دخلة عالمية" أمام الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ 37 دقيقة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يخطره رسميا.. مؤمن زكريا يتواجد في السوبر

منذ 39 دقيقة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تركيا تتعنت.. وروسيا تحذر من استهداف عسكرييها بإدلب

ثلاث قتلى وأكثر من 20 جريحاً في غارات جوية على ريفي حماة وإدلب

إحباط هجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري شمال غرب سوريا

قتلى من الجيش السوري بقصف تركي في بلدة عين عيسى

عاجل.. مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 في إدلب بسوريا

أردوغان: التطورات في إدلب السورية "لا يمكن إدارتها"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

04:25 م

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status