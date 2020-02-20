صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "بلوفر باللون الأبيض وبنطلون باللون الزيتي وكوفيه باللون البني وكان شعرها قصير مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وأبرزت إطلالتها بساعة".



وعلقت صبا، على الصورة قائلة: "سواء كان الجو مشمس او غائم في عمان ممتع".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة الأردنية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"اجمل من القمر" وأضاف آخر "قد ايه انتي جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جمالك جمال مش عادي".



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك، مسلسل "طايع"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار تشويقي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل.