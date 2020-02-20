محمد رمضان يغني في منزل سفيرة مصر في كاليفورنيا

شارك الفنان محمد رمضان، محبيه مقطع فيديو وهو يغني في منزل سفيرة مصر بكاليفورنيا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتألق رمضان في تقديم أغنية "إنساي" والتي أشعلت حماس الحضور على هامش حفل العشاء، وعلق قائلًا: "بعد العشا قولنا نفرفش كان يوم جميل في منزل سفيرة مصر في كاليفورنيا.



وكان محمد رمضان قد خرج عن صمته منذ أيام ونشر مقطع فيديو أعلن من خلاله أن الطيار الموقوف بسببه طالبه بتعويض مبلغ قدره 9مليون جنية ونصف، الأمر الذي نفاه الأخير بشكل قاطع وقال إنه لم يطلب منه أي مبالغ مالية.



وتسبب ذلك، في رد ساخر من محمد رمضان، حيث نشر مقطع فيديو غريب وهو داخل غرفة عمليات وأرفقه بتعليق قائلًا: الدكتور اللي صورني أخد إيقاف مدى الحياة.



هذا التعليق جعل رواد التواصل غاضبون من رمضان وقرروا مهاجمته من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية، وتدشين هاشتاج قاطعوا محمد رمضان.

