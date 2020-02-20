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جماهير الزمالك تحضر لـ"دخلة عالمية" أمام الأهلي
الخميس 20/فبراير/2020 - 04:32 م
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أحمد السيد
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تواجدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك في مدرجات ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي على بطولة كأس السوبر المصري
وبدأت الجماهير في تجهيز دخلة جماهيرية كبيرة
سيتم رفعها مع انطلاق المباراة.
ويلتقي الزمالك أمام الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت
القاهرة ، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتذاع عبر قنوات أبو ظبي الرياضية
وقنوات أون سبورت.
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