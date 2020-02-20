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عاجل.. روسيا تعلن شن غارات جوية على فصائل مسلحة اخترقت الدفاعات السورية

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:23 م
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وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
حلمي رمضان
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، شن طائراتها غارات على عناصر من فصائل مسلحة اخترقت الدفاعات السورية في مدينة إدلب، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقالت الدفاع الروسية: إن "ذلك سمح للجيش السوري بصد كل الهجمات بنجاح"، داعية "تركيا لوقف دعم الفصائل السورية ووقف تزويدها بالأسلحة".

كما أوضحت وكالة الإعلام الروسية: أن "وزارة الدفاع تقول إن تركيا أوقفت الضربات المدفعية على قوات الحكومة السورية، بعدما تواصلت موسكو مع أنقرة".

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الكلمات المفتاحية

فصائل مسلحة غارات جوية روسيا الدفاعات السورية

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