فريق "حقوق عين شمس" يشارك بمسابقة المحاكمات الصورية بأكسفورد





ويرجع ذلك الإنجاز إلى أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس لم تتخلف عن المشاركة الدولية منذ مشاركة الجامعات المصرية عام ٢٠١٢.



ومن المقرر أن يسافر الفريق لحضور فعاليات المنافسات في التاسع والعشرين من مارس القادم ٢٠٢٠.



وتم إعلان هذه النتيجة عقب إنهاء قضاة دوليين من مراجعة المذكرات المكتوبة المقدمة من جميع الفرق المشاركة في الجولات الإقليمية للشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان قد شارك ستة عشر فريق من الشرق الأوسط وقامت جامعة أكسفورد بتأهيل سبعة فرق فقط للجولات الدولية.



وضم الفريق المتأهل الأستاذ الدكتور أحمد علي عبد الحي وعدد من الطلاب هم ميار مجدي شرف الدين ورحمة عادل حسن من الفرقة الرابعة الشعبه الإنجليزية، بسنت أشرف عبد الكريم، روان عبد الله يوسف الباجا من الفرقه الثالثة الشعبه الإنجليزية، ومحمود محمد عزت، ومحمد إبراهيم عبد الخالق من الفرقه الثانية بالشعبة الإنجليزية.



وتعد مسابقة برايس ميديا للمحاكمة الصورية من أكبر المسابقات الدولية للمرافعات، التي يشارك بها طلاب جامعات الحقوق من جميع دول العالم، وهي فريدة من نوعها حيث أنها تنظم جولات اقليمية في كل منطقة في العالم، ومن خلال هذه الجولات الإقليمية تتأهل الفرق للجولات الدولية التي تنظم من قبل جامعة أكسفورد في بريطانيا.

حقق فريق حقوق عين شمس، إنجازا غير مسبوق بتأهله للمرة الثامنة على التوالي للجولات الدولية للمسابقة الدولية للمحاكمات الصورية "برايس ميديا للمحاكمة الصورية" المنظمة من قبل جامعة أكسفورد.