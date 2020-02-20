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"مذبحة الشجر في المهندسين" شيرين رضا تهاجم وزارة البيئة

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:36 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كتبت الفنانة شيرين رضا، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر": "مذبحة جديدة للشجر في المهندسين!! أنتوا عاوزين تخنقونا أكتر من كدة ليه، مصممين تقطعوا آخر قطرة اكسوچين فاضلة وبرده لا حياة لمن تنادي، رحمتك يا رب".

ونالت التغريدة تفاعل كبير من متابعي شيرين رضا، وجاءت أبرز التعليقات :"في ظل هذه المذابح للنباتات التي تمدنا بالأكسوجين، مفيش قدّمنا غير تبني فكرة زراعة الأسطح والبلكونات"، وعلق أخر "فين وزارة البيئة"، وأخر "المفروض يعملوا قانون لمنع قطع الاشجار ويشجعوا الناس على زراعة الأشجار".

يذكر أن شاركت "شيرين" في العديد من الأفلام منها "تراب الماس"، "هيبتا"، "نوارة"، "الفيل الازرق"، "خارج الخدمة"، "كدبة كل يوم"، "أشرف حرامي".

بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المسلسلات مثل "حجر جهنم، "لدينا أقوال أخرى"، "فوق مستوى الشبهات"، "الميزان"، "لحظات حرجة"، "بدون ذكر أسماء"، "المرافعة"، "الصفع.
"مذبحة الشجر في المهندسين" شيرين رضا تهاجم وزارة البيئة
"مذبحة الشجر في المهندسين" شيرين رضا تهاجم وزارة البيئة
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