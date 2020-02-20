قرارات هامة من لجنة المسابقات القسم الثاني



أعلنت لجنة المسابقات القسم الثاني خلال اجتماعها عدد من القرارات الهامة، عقب مناقشة تقارير حكام ومراقبي مباريات الجولة الخامسة عشر.



وتضمنت القرارات ما يلي :



•إيقاف ياسر سمير عبد الحفيظ إداري نادي بترول أسيوط مباراة واحدة، لطرده بعد حصوله على انذارين مع توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيها، وتغريم النادي 2000 جنية " الفين جنية " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد والتأكيد على النادي بالالتزام بالسلوك الرياضي مستقبلاً لعدم مضاعفة العقوبة.



•إيقاف عباس مصطفي عباس حسن لاعب نادي المنيا " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة .



•إيقاف هيثم شعبان شحاتة لاعب نادي طهطها مباراة واحدة، لطرده بعد الحصول على انذارين، وايقاف اللاعبان ابراهيم محمد – محمود عبدالناصر لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة .



•إيقاف احمد سعد عبدالسميع حسن لاعب نادي الفيوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة .



•إيقاف عبدالواحد عبدالعزيز – محروس محمود محروس محمد لاعبا بني سويف ناديكم مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث في المباراة .



•توقيع غرامة مالية على نادي النصر مقدارها 500 جنية لنزول الفريق بداية الشوط الثاني متأخرا خمس دقائق مع التنبيه بالالتزام بشروط ونظام المسابقة لعدم مضاعفة العقوبة الموقعة.



•توقيع غرامة مالية على نادي بتروجيت مقدارها 500 جنية لنزول الجهاز الفني والإداري ارض الملعب بدون إذن للاحتفال بالهدف.



•إيقاف محمود صقر لاعب سيراميكا مباراة لحصوله على الإنذار الثالث .



•ايقاف كريم صلاح محمد السيد حلاوة لاعب كوكاكولا مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين.



•إيقاف محمود محمد ابراهيم عبدالله لاعب المريخ " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .



•إيقاف أحمد محمد فراويلة، لاعب المريخ مباراة واحدة لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً.



•إيقاف احمد اسماعيل تمساح " لاعب الداخلية " مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً .



•إيقاف محمود صابر حسن لاعب النجوم " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .



•إيقاف محمد عمر اخصائي غزل المحلة مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية، لطرده بعد الاعتراض على الحكم .



•إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب غزل المحلة " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة .



•إيقاف زيان محمد اسماعيل محمد " لاعب ألعاب دمنهور" مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيها .



•إيقاف وائل عبده عبدالحميد لاعب المنصورة " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .



•تقرر إقامة مباراة الأوليمبي مع الرجاء يوم الثلاثاء 3 مارس، والتي كان مقررا إقامتها يوم الثلاثاء 18 فبراير بالأسبوع الخامس عشر بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي لم تقم بسبب هطول الأمطار .