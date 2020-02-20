اتحاد الكرة يخطره رسميا.. مؤمن زكريا يتواجد في السوبر

قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن مؤمن زكريا صانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي سيحضر مباراة السوبر المصري بالإمارات بدعوة رسمية من اتحاد الكرة.



وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.



كشف فضل عن أن المجلس وجه الدعوة لمؤمن زكريا لحضور السوبر ليصل أبوظبي قادما من أمريكا والتي يتواجد بها حاليا للعلاج.

