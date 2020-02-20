الكعبي: الإصلاح اليمني ينفذ مخطط "قطري تركي" في المهرة





أكد خلفان الكعبي، خبير عسكري إماراتي، أن ما شهدته محافظة المهرة من أحداث هو مخطط "تركي - قطري"، ينفذه حزب الإصلاح اليمني.





وقال "الكعبي" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التحركات التي تتم في مختلف المحافظات ضد التحالف العربي تحركات تخططها تركيا ودول في المنطقه وتمولها قطر المتعهده بنشر الفوضى بالمنطقه".





وأضاف: "الأدوات المنفذه على الأرض حزب الإصلاح ووسائل إعلامهم الكاذبة بقيادة الجزيرة"، مؤكداً على أن "التحالف جاء لنصرة اليمن وجنوبه موتوا بغيضكم، كذبكم وزيفكم يرتد عليكم" .





كما أكدت مصادر محلية في محافظة المهرة انتشار قوات تابعة للجيش والتحالف العربي في منفذ شحن البريّ على الحدود مع سلطنة عمان، في أعقاب حالة توتر واشتباكات محدودة شهدتها المحافظة إثر محاولة عناصر مسلحة مدعومة من الدوحة ومسقط نصب كمين لرتل عسكري تابع لقوات التحالف.





وقامت عناصر قبلية مسلحة بقيادة علي سالم الحريزي المدعوم من قطر، يوم الاثنين الماضي، بمحاولة اعتراض قوات سعودية أثناء توجهها إلى منفذ شحن الحدودي، وتمكنت طائرات أباتشي من إفشال الهجوم وملاحقة المهاجمين، الذين انتشروا بكثافة في المنطقة المحيطة بالمنفذ بهدف الحيلولة دون وصول قوات التحالف العربي.



