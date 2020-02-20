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"التحرير" تتقدم بمذكرة ضد نائب رئيس اللجنة النقابية.. والأخير يرد: سمير الباجوري "مدعي الحريات"

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:16 م
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جانب من اعتصام الزملاء
جانب من اعتصام الزملاء
ميسون أبو الحسن
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تقدمت إنجي الحداد رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب، عن طريق المستشار القانوني سمير الباجوري، بمذكرة لنقابة الصحفيين، ضد صديق العيسوي الصحفي بالتحرير وعضو الجمعية العمومية للنقابة.


وذكرت رئيس مجلس الإدارة في مذكرتها، أن "العيسوي" قام بالدخول على صفحة المهندس أكمل قرطام مالك الجريدة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقام ابتلعليق على أحد منشوراته، واحتوى التعليق من المشكو في حقه على عبارات تمثل سبًا وقذفًا، وإهانة للمسؤولين عن جريدة التحرير؛ حيث ذكر في تعليقه العبارات التالية: "صدقت.. ولكن لماذا حدثت الكاذبين وأئتمنت الخائنين وعاهدت الغادرين؟ يابشمهندس أكمل نستغيث بك مما يحدث معنا نحن العاملون بجريدتكم التحرير، من تعسف الإدارة وظلمها، أشخاص بعينهم أنت تعرفهم يريدون لهذا المكان الذي أسسته أن ينهار ويغلق أبوابه، وهم في الأساس السبب الرئيسي في كل ما يعانيه هذا المكان".


وقالت المذكرة أن ما صدر يمثل جرائم يعاقب عليها القانون، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العمل وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومخالفة لميثاق الشرف الصحفي، كما يمثل مخالفة لكافة الأعراف والتقاليد الصحفية.


وقال صديق العيسوي نائب رئيس اللجنة النقابية بجريدة التحرير، والمشكو في حقه، إن المستشار القانوني لجريدة التحرير سمير الباجوري "مدعي الحريات"، حاول سابقًا غسل يديه مما فعلته الإدارة مع الزملاء العاملين، ولكنه في الأساس يعمل ضد الصحفيين، ومتورط في وقائع فصل ومحاولة استبعاد للزملاء بالجريدة.


وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن المحامي المذكور ادعى سابقًا أن اعتصام الزملاء بالجريدة "غير قانوني"، وهاجم الزملاء وشارك في فصلهم تعسفيًا، وحارب الصحفيين وحقوقهم، مؤكدًا أن ما فعله بالتقدم بتلك المذكرة ما هو إلا استمرار لانتهاك حقوق الزملاء بالجريدة، ومحاولة لإضاعة حقوقهم التي يعلمون أنها حقوق مشروعة وقانونية.

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