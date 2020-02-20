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اختتام البرنامج التحضيري لنزلاء سجن المباحث‬ العامة في بريدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اختتمت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع، برنامجها التحضيري والتعريفي لنزلاء ‫سجن المباحث العامة بمدينة ‫بريدة، المتقدمين للدراسة في مرحلة البكالوريوس بنظام الانتظام في جناح الجامعة داخل السجن، حيث أقيم البرنامج التحضيري على مدى أسبوعين، وحضره 80 نزيلًا.

واشتمل على عديد من المحاضرات التعريفية بأنظمة ولوائح الجامعة، إضافة إلى تعريفهم بآلية الدراسة وشرح الخطط الدراسية للأقسام.

وتناول البرنامج التحضيري عدة محاور مهمة، من بينها: محاضرات تعريفية للطلاب بإجراءات القبول والتسجيل والإرشاد الأكاديمي، قام بتقديمها الدكتور سليمان صالح العثيم وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون الإرشاد الأكاديمي، وكذلك محاضرات تعريفية للطلاب حيال قسم إدارة الأعمال وخطته الدراسية، بالإضافة لبعض المحاضرات التوعوية في تطوير الذات والتخطيط الاستراتيجي قدمها الدكتور أحمد صالح التويجري رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة، ومحاضرات تعريفية للطلاب حول قسم الشريعة وخطته الدراسية قدمها الدكتور متعب سالم الخمشي أستاذ الحديث المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
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اختتام

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