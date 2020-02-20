اختتام البرنامج التحضيري لنزلاء سجن المباحث‬ العامة في بريدة

اختتمت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع، برنامجها التحضيري والتعريفي لنزلاء ‫سجن المباحث العامة بمدينة ‫بريدة، المتقدمين للدراسة في مرحلة البكالوريوس بنظام الانتظام في جناح الجامعة داخل السجن، حيث أقيم البرنامج التحضيري على مدى أسبوعين، وحضره 80 نزيلًا.

واشتمل على عديد من المحاضرات التعريفية بأنظمة ولوائح الجامعة، إضافة إلى تعريفهم بآلية الدراسة وشرح الخطط الدراسية للأقسام.



