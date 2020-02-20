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23 فبراير.. "طب عين شمس" تنظم أسبوعا للتوعية برعاية حديثي الولادة

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:13 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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تنظم وحدة حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في جامعة عين شمس، أسبوعًا للتوعية برعاية حديثي الولادة، خلال الفترة من ٢٣- ٢٦ فبراير الجاري.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعه عين شمس والدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور مصطفى الهدهد أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس ورئيس قسم طب الأطفال والدكتور نهيال الرجال رئيس قسم حديثي الولادة الدكتورة رانيا إبراهيم أستاذ طب الأطفال.
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الكلمات المفتاحية

طب عين شمس حديثي الولادة

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