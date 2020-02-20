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وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:05 م
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بوابة الفجر
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تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.

وتابع الوزير، عملية ميكنة العمل بالمحاكم، والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي، كما ناقش العاملين بأقسام المحكمة المختلفة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل.

ووجه وزير العدل ومحافظ بورسعيد بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بقاعات المحكمة تيسيرا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، مشيرا إلى أن القاعات الجديدة ستراعي سهول التنقل والتهوية وأماكن الإنتظار وكافة الجوانب التي توفر مناخ ملائم للعدالة.
وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد
وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد
وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد
وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد
وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد
وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد
وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد
وزير العدل يتابع منظومة الميكنة بمجمع محاكم بورسعيد
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الكلمات المفتاحية

وزير العدل مجمع محاكم بورسعيد بورسعيد

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