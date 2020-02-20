عاجل| "انخفاض جديد".. مفاجآت مدوية بشأن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه (اعرف التفاصيل)

ينشر موقع الفجر الإلكتروني، في إطار الخدمات التي يقدمها للمواطنين ومتابعينا، أسعار الدولار لحظة بلحظة مقابل الجنيه المصري، وانخفض اليوم الخميس 20-2-2019، بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 4 قروش.







" الفجر " تستعرض في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وجاءت كالتالي:





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

الأهلي المصري

15.53 جنيه

15.63 جنيه











سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي " cib "





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

التجاري الدولي " cib "

15.51 جنيه

15.61 جنيه











سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

المصرف المتحد

15.50 جنيه

15.60 جنيه







سعر الدولار اليوم في بنك مصر





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

مصر

15.53 جنيه

15.63 جنيه







سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

العربي الأفريقي الدولي

15.52 جنيه

15.62 جنيه











سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

الإسكندرية

15.53 جنيه

15.63 جنيه







سعر الدولار اليوم في بنك عودة





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

عودة

15.53 جنيه

15.63 جنيه









سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

القاهرة

15.55 جنيه

15.65 جنيه







سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

قناة السويس

15.54 جنيه

15.64 جنيه











سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

أبو ظبي الإسلامي

15.56 جنيه

15.66 جنيه









سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري





البنك

سعر الشراء

سعر البيع

المركزي المصري

15.57 جنيه

15.67 جنيه







ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد معروض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.

