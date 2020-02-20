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"حتى لا ننسى".. مطالب برلمانية بإنشاء متحف للشهداء تخليدًا لذكراهم

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإنشاء "متحف الشهداء" لتخليد ذكرى الشهداء من المصريين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن أوطانهم، مقترحين أن يرصد المتحف التضحيات المصرية العظيمة، من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا من أجل تراب الوطن.

وتضامن عدد من أعضاء مجلس النواب، مع هذا المقترح، مؤكدين أنها فكرة عظيمة لتخليد وتذكير الأجيال القادمة بأبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم حفاظا على مصر.

• يجب أن نذكر الشعب بهؤلاء الأبطال
في هذا السياق تبنى النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، مقترح شباب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء متحف للشهداء، مؤكدًا أنه سيتقدم باقتراح للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بإنشاء المتحف لتخليد ذكرى شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تراب هذا الوطن.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح خاص إلى بوابة "الفجر" إن رجال الجيش والشرطة ضحوا ومازالوا يضحون من أجل حماية الوطن من المخاطر ومواجهة الإرهاب، فهم لا يهابون الموت ولا يخشون أحد سوى الله عز وجل، ويتركون أبناءهم وزوجاتهم وأسرهم وليس لديهم علم بعودتهم مره أخرى، وذلك من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الهدف من إنشاء متحف هو تخليد ذكرى ضحايا شهداء الوطن وتذكير الشعب بأسماء هؤلاء الأبطال، وذلك من خلال جمع أخر مقتنياتهم التي استشهدوا بها ووضعها في المتحف، وكتابة نبذه مختصرة عن حياتهم.

• سيساهم في نشر روح الانتماء والمواطنة للأجيال القادمة
من جانبها أشادت النائبة ماجده نصر، بمقترح إنشاء متحف للشهداء تخليدا لذكراهم، والذي تداوله أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتبنى هذا المقترح النائب عبدالفتاح محمد، مؤكدة أنه مقترح جيد جدا سيجعلنا نتذكر جميع الشهداء ولا ننساهم مهما حدث.

وقالت "نصر" في تصريح إلى بوابة "الفجر": "ده أقل شئ وأقل تكريم ممكن نقدمه لهم، لأن رجال الجيش والشرطة يبذلون قصارى جهدهم ويضحون بأرواحهم في سبيل الوطن"، مشيرة إلى أن المتحف سيساهم في نشر روح الانتماء والمواطنة للأجيال القادمة، وكيف ضحى الشهيد بروحه لحماية الوطن ولم يفرط في شبر من أرضه.

• واجب علينا نكرمهم
كما أشاد النائب بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان، بالمقترح، مؤكدًا أنها فكرة عظيمة ستذكرنا دائما بأسماء الشهداء، حتى لاننساهم، كما سيذكر الأجيال القادمة برجال البطولات الذين يدافعون عن وطنهم بكل روح وعزيمة.

وقال "أبو غريب" في تصريح إلى بوابة الفجر: واجب علينا إننا نكرمهم لأن مفيش أغلى من الروح وهما عملوا كل اللي عليهم والدور جه علينا بأننا نذكر تضحياتهم في متحف يخلد ذكراهم، لأنهم درع الوطن".

وتوجه عضو مجلس النواب بالشكر لرجال الجيش والشرطة على ما يبذلوه من جهد وعزيمة وإرادة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، داعيا الله أن يحفظهم من كل سوء، ويرحم شهدائهم الذين ضحوا بأرواحهم داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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