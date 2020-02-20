Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبول استئناف النيابة وتجديد حبس المحامي "محمد الباقر"

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:59 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر مساء أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل المحامي محمد الباقر، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقررت المحكمة تجديد حبسه 45 يوما على ذمة القضية وإلغاء قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، تجديد حبس المحامي محمد الباقر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "الباقر" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بجانب استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد الباقر اخلاء سبيل اخبار الحوادث

أخبار تهمك

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ ساعة و 7 دقيقة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يُعلن عن صفقته "المتواضعة" وسط سخط جماهيري

منذ أقل من نصف ساعة

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الناشط كمال خليل

إخلاء سبيل "علاء عبدالفتاح" بتهمة مشاركة جماعة إرهابية بتدابير إحترازية

إخلاء سبيل "محمد الباقر" بقضية مشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها

"النيابة" تستأنف على قرار إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل المحامي "محمد الباقر" بقضية مشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها

تحديد جلسة غدًا لنظر اسئناف النيابة على إخلاء سبيل "علاء عبدالفتاح" بتدابير احترازية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status