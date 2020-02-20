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تراجع أسعار الذهب بعد إعلان تخفيف الأثر الاقتصادي لـ"كورونا"

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:51 م
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بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم الخميس، بعد أن كشفت الصين عن إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، لكن المعدن ظل قرب أعلى مستوياته في نحو سبع سنوات الذي سجله في الجلسة السابقة مع استمرار المخاوف حيال المرض.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 % إلى 1606.62 دولار للأوقية، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 1609.60 دولار.


وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزا في المعروض 0.9% إلى 2688.40 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة قياسية عندما بلغ 2841.54 دولار في الجلسة السابقة.


وانخفضت الفضة 0.5 % إلى 18.30 دولار، لكنها حومت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر الذي سجلته أمس الأربعاء، ونزل البلاتين 1.2 % إلى 993.40 دولار للأوقية.

 

 
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