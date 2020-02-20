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الين يتراجع إلى أدنى مستوى في 10 أشهر اليوم الخميس

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
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تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر اليوم الخميس، مواصلا نزوله من الجلسة السابقة التي شهدت هبوط العملة عن مستوى فني رئيسي أمام الدولار الذي يزداد قوة.


وواصل الين النزول إلى 111.84 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أبريل نيسان 2017، واليوم خرق حاجزا فنيا رئيسيا عند 110.30 تقريبا بعد أن ظل محافظا عليه منذ مايو الماضي.


وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.079 دولار.


وارتفع الدولار 0.3% أمام اليوان الصيني إلى 7.0215 وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.6630 دولار أمريكي وهو أدنى مستوى في 11 عاما.

وأمام سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ مايو 2017 وبات مرتفعا أكثر من 3.5% هذا العام.
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