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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة مصر القديمة

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:47 م
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حريق
حريق
داليا عادل
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، وإرسال تقرير وافٍ عن سبب الحريق والخسائر الملحقة به.

كما طالبت بالاستعلام عن الحالة الصحية لعدد المواطنين الذين أصيبوا بالاختناق بسبب الحريق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد إخطار إلى مديرية أمن القاهرة، من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة مصر القديمة.

اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أمر بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، والذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق وتم علاجهم بمكان الواقعة.
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