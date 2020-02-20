السبت المقبل.. تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودن

اجتمع رئيس جنوب السودان سلفا كير، بزعيم المتمردين رياك مشار، اليوم الخميس، واتفقا على تشكيل حكومة وحدة يوم السبت، في خطوة تأخرت كثيراً لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

وعقب الاجتماع قال مشار: "لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 فبراير. ولا نزال نناقش أموراً أخرى، وآمل في أن نحلها جميعها"، مضيفًا: "عقدنا اجتماعا مع الرئيس بشأن الأمور العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير".

ومن جانبها أكد الرئيس سلفا كير هذا الاتفاق، قائلًا : "اتفقنا على تشكل الحكومة"، مضيفاً أنه سيعين مشار، غداً الجمعة، بمنصب النائب الأول للرئيس.

وأشار سلفا كير، إلى أن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية. وقال كير: "وإذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام القادمة".