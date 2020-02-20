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السبت المقبل.. تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودن
الخميس 20/فبراير/2020 - 03:46 م
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وكالات
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اجتمع رئيس جنوب السودان سلفا كير، بزعيم المتمردين رياك مشار، اليوم الخميس، واتفقا على تشكيل حكومة وحدة يوم السبت، في خطوة تأخرت كثيراً لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.
وعقب الاجتماع
قال مشار: "لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 فبراير. ولا نزال نناقش
أموراً أخرى، وآمل في أن نحلها جميعها"، مضيفًا: "عقدنا اجتماعا مع الرئيس
بشأن الأمور العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير".
ومن جانبها أكد
الرئيس سلفا كير هذا الاتفاق، قائلًا : "اتفقنا على تشكل الحكومة"، مضيفاً
أنه سيعين مشار، غداً الجمعة، بمنصب النائب الأول للرئيس.
وأشار سلفا
كير، إلى أن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على
حماية. وقال كير: "وإذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي
منها خلال الأيام القادمة".
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