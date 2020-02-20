تنتظر جماهير وعشاق الكرة المصرية مواجهة حاسمة بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، من المقرر لها في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

أظهرت لنا المباريات السابقة للأهلي أن تغييرات فايلر وقراءته للمباريات أفضل من كارتيرون مع الزمالك، وظهر هذا في أغلب مباريات للأهلي والزمالك من خلال البطولة المحلية والإفريقية إللي هيكون حاسم بشكل كبير للسوبر المصري.

كارتيرون دائما ما يتوتر عند استقبال فريقه هدف ويظهر عليه التوتر وحدث ذلك مع فترته في تدريب الأهلي ودي النقط اللي المفروض يلعب عليها فايلر إنه يسبق في التسجيل من بداية المباراة بتخليه مش مركز وتوتره بينعكس على اللاعبين.

ودائما مانرى ان كارتيرون هو من يسعى للبحث عن الهدف الاول مبكرا، للعب بأريحيه وهدوء نفس طوال المباراة، لان لديه عناصر جيدة تقدر على صنع الفارق، وظهر هذا في لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي.

في كل الاحتمالات هي مباراة صعبة لكلا الفريقين وظروف المباراة تختلف وتحدد مجريات المباراة، ولكن هدوء فايلر وتوتر كارتيرون هيكون ليهم دور في حسم السوبر خارج المستطيل الأخضر.