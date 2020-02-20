Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى صابر يكتب .. (ه‍دوء فايلر vs توتر كارتيرون)

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:43 م
Advertisements
مصطفى صابر
مصطفى صابر
Advertisements

تنتظر جماهير وعشاق الكرة المصرية مواجهة حاسمة بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، من المقرر لها في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

أظهرت لنا المباريات السابقة للأهلي أن تغييرات فايلر وقراءته للمباريات أفضل من كارتيرون مع الزمالك، وظهر هذا في أغلب مباريات للأهلي والزمالك من خلال البطولة المحلية والإفريقية إللي هيكون حاسم بشكل كبير للسوبر المصري.

 

كارتيرون دائما ما يتوتر عند استقبال  فريقه هدف ويظهر عليه التوتر وحدث ذلك مع فترته في تدريب  الأهلي ودي النقط اللي المفروض يلعب عليها فايلر إنه يسبق في التسجيل من بداية المباراة بتخليه مش مركز وتوتره بينعكس على اللاعبين.

 

ودائما مانرى ان كارتيرون هو من يسعى للبحث عن الهدف الاول مبكرا،  للعب بأريحيه وهدوء نفس طوال المباراة، لان لديه عناصر جيدة تقدر على صنع الفارق، وظهر هذا في لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي.

 

في كل الاحتمالات هي مباراة صعبة لكلا الفريقين وظروف المباراة تختلف وتحدد مجريات المباراة، ولكن هدوء فايلر وتوتر كارتيرون هيكون ليهم دور في حسم السوبر خارج المستطيل الأخضر.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة السوبر المصرى الاخبار الرياضية الإمارات اخبار الرياضة

أخبار تهمك

برشلونة يُعلن عن صفقته "المتواضعة" وسط سخط جماهيري

منذ 19 دقيقة

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 17 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ أقل من ساعتين

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status