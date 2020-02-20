تعرف على معلقي مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تنطلق بعد ساعات قليلة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.





انطلاق مباراة الأهلي والزمالك





وتبدأ مباراة الأهلي والزمالك في تمام الـ7 مساء اليوم الخميس، الـ8 بتوقيت السعودية، الـ9 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ملعب مباراة الأهلي والزمالك





وييستضيف ملعب محمد بن زايد، ملعب الجزيرة الواقع بأبوظبي، المباراة الهامة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، الذي له طابع خاص.





القنوات الناقلة





واعلنت مجموعة من القنوات عن إذاعتها، لمباراة السوبر المصري، والتي ستجمع الأهلي والزمالك، على رأسهم أبوظبي الرياضية، وأون سبورت.





المعلقون على مواجهة الأهلي والزمالك





ويرغب المشجعون في معرفة المعلقين على هذه المباراة الهامة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث يرتبط كل مشجع بمعلق معين يحب "أفشاته" و"إفيهاته" التي تميز كل معلق عن غيره.





معلقو مباراة الأهلي والزمالك





- وتنقل أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك، بتعليق من مدحت شلبي وأيمن الكاشف.





- وعبر تايم سبورت يعلق على السوبر الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، الكواليني وأيمن الكاشف.





- وعبر فضائية أبوظبي الرياضية، فبعلق على مواجهة الأهلي والزمالك علس سعيد الكعبي على أبوظبي الأولى، ويعلق على القناة الثانية عصام عبده.







