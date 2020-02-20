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الحبس 4 أيام لعناصر تشكيل بتهمة انتحال صفة ضباط بالعجوزة

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:38 م
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متهم
متهم
إيريني صفوت
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أمرت نيابة العجوزة، شمال الجيزة، اليوم الخميس، بحبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لانتحالهم صفة رجال شرطة، لسرقة رجل يحمل جنسية دولة عربية.

وكشفت التحقيقات، عن أن ٤ أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة يستقلون سيارة ملاكي، فاوقفوا شخص يحمل جنسية عربية واصطحبوه لداخل السيارة، والاستيلاء منه على 3 آلاف جنيه، وهاتفي محمول، و2 فيزا كارت، وجواز سفر، وحقيبة بها بعض الأوراق الشخصية.

واستغاث المواطن بالمارة، فسمعت القوة الأمنية الاستغاثة، وقامت بملاحقتهم.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، مفاده أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة شخص يحمل جنسية دولة عربية، مقيم بدائرة الدقي.

وبالفحص والمعاينة تبين قيام 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، لسرقة المواطنين وتمكنت القوة الأمنية بإشراف المقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة وسط الجيزة، من ضبط السيارة ومستقليها وبحوزتهم المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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