القوات التركية والفصائل الموالية تقتحم بلدة النيرب السورية

اقتحمت القوات التركية والفصائل الموالية، بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بريف إدلب الشرقي، وذلك بعد عملية تمهيد مكثفة بعشرات القذائف الصاروخية.

وذكر المرصد السوري، ان القوات التركية، سيطرت نصف بلدة النيرب، وسط استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى بين الجانبين.

وأشار المرصد السوري، في وقت سابق إلى أن قصفًا صاروخيًا مكثفًا وعنيفًا تنفذه القوات التركية والفصائل على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن مع تعزيزات للقوات التركية والفصائل في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب.

وشنت القوات التركية، مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها قوات النظام. وعلى صعيد متصل قصفت طائرات النظام الحربية مناطق في محيط منطقة قميناس وتل مصيبين ومحيط مدينة أريحا، بينما جددت الطائرات الروسية قصفها على شهرناز وحورتة بجبل شحشبو.