Advertisements
بفستان كط مثير.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
الخميس 20/فبراير/2020 - 04:40 م
Advertisements
هبة أحمد
Advertisements
تحرص الفنانة نيللي كريم على التواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت نيللي مجموعة من الصور الجديدة لها،ظهرت فيها وهي مرتدية فستان كط طويل يجمع بين اللونين الرمادي والأزرق،وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً،وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.
وفي سياق آخر، تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "النصابين"، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللى كريم،آسر ياسين، مصطفى درويش، شريف دسوقي، ومجموعة مميزة من النجوم.
نشرت نيللي مجموعة من الصور الجديدة لها،ظهرت فيها وهي مرتدية فستان كط طويل يجمع بين اللونين الرمادي والأزرق،وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً،وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.
وفي سياق آخر، تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "النصابين"، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللى كريم،آسر ياسين، مصطفى درويش، شريف دسوقي، ومجموعة مميزة من النجوم.
View this post on Instagram
New look with @khaledfadda @cacoabdelnour photo shoot for @enigmamagazine with super hot dress from @norinefarah ...... thank you guys never thought that it going to be hot like that 😜#nellykarim #nellykarim_official #nellykarimfans_officialgroup #nellykarimsupporters #actress #egypt #movies #
Advertisements