"دخل الحمام وغنى".. "الكنج" يكشف تفاصيل وفاة والدته





وأضاف "منير" أثناء حواره مع الإعلامي عمر طاهر، عن بدايته في الغناء بعد وفاة والدته موضحًا: " تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة إني في حالة حزن، معرفش أغني، توقفت عن الغناء، لكن ما أجمل أن تختار مهنة، هي الإنسان كله، الإنسان لا يعشق إلا الفرحة، والفرحة مبتجيش إلا بالغنا".



وأشار "منير" عن سبب الفشل الحقيقي، قائلأ: "أحيانا الحزن بيهربني من النجاح، ومن الغناء، لكن حتى الحزن الحل الوحيد ليه، هو أنك تغني، أنا أديتك مثل بأمي وهي ميتة من أربع ساعات، مكنتش أملك سلاح غير أني أغني".

وتابع: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير المياه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فيمكن تخليص كل هذا في الغناء، علشان كدا أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".

في سياق متصل يستعد الكنج لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 6 من شهر مارس المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكانه حتى الآن، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير، باقة من ألمع أغانيه التي يعشقها الجمهور ولكن بطريقه مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل منها عشق البنات، أحمر شفايف، شجر الليمون، وغيرها من أشهر أغانيه.



كشف المطرب محمد منير، عن سر حياته الفنية وحبه للغناء قائلًا: "مفيش حد مبيحبش الغناء، اللي بيبيع لنا برتقال في الشارع بيحب الغناء، المهندس بيحب الغناء.