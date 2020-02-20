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لوكسمبورج: يجب على بريطانيا إبراز الالتزام بالمنافسة العادلة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:41 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح رئيس وزراء لوكسمبورج، خافيير بيتل، اليوم الخميس، بأنه يجب على بريطانيا أن تبرز الالتزامات بالتنافس المتكافئ التي قدمتها في إعلان سياسي رافق معاهدة الخروج البريطاني القانونيةمن الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة "رويترز"، أخبر "بيتل" الصحفيين في بروكسل عندما سُئل عما إذا كانت لندن تنكر الاتفاقات السابقة: "لدينا الإعلان السياسي ويجب أن نحافظ عليه. إذا غيرنا بالفعل ما قررناه قبل بضعة أسابيع أو أشهر، فقد يكون ذلك صعبًا".

منذ أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، رفضت الاستجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات قوية وواسعة للمنافسة العادلة في مقابل الوصول إلى سوق الكتلة في اتفاق تجاري جديد يتفاوض عليه الجانبان الآن.

تم تضمين أحكام التنافس المتساوية في إعلان سياسي صاحب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. رغم أنها ليست ملزمة قانونًا، إلا أنه وافق عليها كل من لندن والاتحاد الأوروبي.

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