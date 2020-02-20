Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدبابة "ساري" يعود من الجزائر بذهبية بطولة إفريقيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حقق أدهم ساري لاعب منتخب مصر للمصارعة الميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة إفريقيا التي أقيمت بالجزائر مؤخرا .

وتوج منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية بالمركز الأول فى ترتيب الدول المشاركة وحصد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 16 ذهبية و5 فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت الجزائر فى المركز الثانى برصيد 27 ميدالية متنوعة لكن بينها 7 ذهبيات فقط و11 فضية و9 برونزيات، أما تونس فاحتلت المركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 6 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزية .

وتضم بعثة منتخب مصر للمصارعة فى البطولة 19 لاعبا ولاعبة، حيث تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم: محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى المصارعة الحرة يشارك كلاً من عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، أدهم عبدالله أمين ساري، ومؤمن إبراهيم، وفيما يخص المصارعة النسائية تم إختيار كلاً من شيماء عاطف، وفرح على، وجنى أيمن، بالإضافة إلى آية الله مجدى ومنة الله أحمد عثمان، كما رافقهم حكام مصريين هم أحمد زكى، وجمال السيد، ومحمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر إبراهيم وشريف جمال، وعلاء عبد الشافى .

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحى تفوق مجموعة من لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذى تتبناه الوزارة، أثناء مشاركتهم فى البطولة الأفريقية للمصارعة التى أقيمت بالجزائر.

الدبابة ساري يعود من الجزائر بذهبية بطولة إفريقيا

ومن جانبه أعرب اللاعب أدهم ساري والملقب بـ"الدبابة" عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية وتكريمه من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث يعد أصغر لاعب بمنتخب مصر للمصارعه .

وقد وعد اللاعب وزير الشباب والرياضة بالعودة بميدالية ذهبية أخرى من بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة باليونان فى شهر إبريل القادم .

وأضاف اللاعب أن الحلم بالنسبة له هى بطولة العالم وقدم اللاعب كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الشباب في مختلف الرياضات .

Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 20 ساعة

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ ثلث ساعة

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

خط كارتيرون لحل أزمة الزمالك في موقعة السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 23 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

02:42 م

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

12:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status