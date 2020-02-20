الدبابة "ساري" يعود من الجزائر بذهبية بطولة إفريقيا

حقق أدهم ساري لاعب منتخب مصر للمصارعة الميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة إفريقيا التي أقيمت بالجزائر مؤخرا .





وتوج منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية بالمركز الأول فى ترتيب الدول المشاركة وحصد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 16 ذهبية و5 فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت الجزائر فى المركز الثانى برصيد 27 ميدالية متنوعة لكن بينها 7 ذهبيات فقط و11 فضية و9 برونزيات، أما تونس فاحتلت المركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 6 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزية .





وتضم بعثة منتخب مصر للمصارعة فى البطولة 19 لاعبا ولاعبة، حيث تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم: محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى المصارعة الحرة يشارك كلاً من عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، أدهم عبدالله أمين ساري، ومؤمن إبراهيم، وفيما يخص المصارعة النسائية تم إختيار كلاً من شيماء عاطف، وفرح على، وجنى أيمن، بالإضافة إلى آية الله مجدى ومنة الله أحمد عثمان، كما رافقهم حكام مصريين هم أحمد زكى، وجمال السيد، ومحمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر إبراهيم وشريف جمال، وعلاء عبد الشافى .





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحى تفوق مجموعة من لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذى تتبناه الوزارة، أثناء مشاركتهم فى البطولة الأفريقية للمصارعة التى أقيمت بالجزائر.



