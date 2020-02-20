تعليم البحر الأحمر توضح حقيقة مسابقة المليون جنيه

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس عن أكبر مسابقة للقراءة في مدارس المحافظة، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.





وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن مسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية وليس البحر الأحمر فحسب أو مدرسة بعينها كما تداولته بعض الصفحات والمواقع على السوشيال ميديا.





وأضاف: أن مسابقة المشروع الوطني للقراءة هي عبارة عن قراءة ثلاثون كتاب وتلخيصها في موعد أقصاها 30-6-2020، لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة مثلها كمثل محافظات الجمهورية.



