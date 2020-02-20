Advertisements
Advertisements
Advertisements

حجز مسئولي مصنع طلمبات طفايات حريق غير مرخصة 24 ساعة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:48 م
Advertisements
المضبوطات
المضبوطات
نسمة رمضان
Advertisements
قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الخميس، حجز مسئولي مصنع إنتاج طلمبات طفايات حريق غير مرخصة، بالمرج، 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

وألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على مسئول عن مصنع طلمبات طفايات الحريق، مقلدة وغير مرخصة بالمرج.

وتمكنت رجال مباحث إدارة التموين من ضبط "أ. ط" 28 عاما، و"ه. س" 43 عاما، لإدارة مصنع لصيانة طلمبات طفايات الحريق بصيانتها وإعادة بيعها كمتتج وارد من دولة الأمارات، بوضعهم علامة تجارية مقلدة عليها، تحت مسمى "سيفكو"، قاصدين من ذلك غش الجمهور المستهلك بعد طرحها بالأسواق بقصد أرباح غير مشروعة.

وعثر داخل المصنع على 27 طلمبة مياه، و7 موتور مياه، و35 قاعدة حديدية، ووحود 2 موتور كامل الأجزاء، من دون مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

خط كارتيرون لحل أزمة الزمالك في موقعة السوبر

منذ أقل من ساعتين

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

02:42 م

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

12:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status