Advertisements
Advertisements
Advertisements

KOOORAGOAL - اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر egyptian super cup رابط ماتش الزمالك والاهلي ahly now

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والمصرية والإفريقية أيضاً، مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2020، صوب استاد محمد بن زايد آل نهيان بإمارة أبو ظبي الإماراتية، من أجل متابعة كلاسيكو الكرة المصرية المعتاد والمثير بين العملاقين الأهليوالزمالك، على لقب مباراة كأس السوبر المصري للعام 2019.

ويخوض المارد الأحمر الأهلي هذه المواجهة بعد تتويجه بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، بينما يلعب الزمالك بوصفه بطلاً لبطولة كأس مصر.

وتعملق الأهلي في الموسم الماضي، ونجح في حصد 80 نقطة في مشوار الدوري ليحسم اللقب بفارق 8 نقاط عن منافسه وغريمه التقليدي الزمالك، الذي كان الأقرب للقب على مدار مشوار بطولة الدوري.

ولأول مرة منذ فترة خلال مباريات الفريقين ستقام هذه المباراة في الإمارات العربية المتحدة بحضور جماهيري كثيف تم تقسيمه عدده بين جماهير الناديين.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة، من حيث موعدها والقنوات الناقلة لها، والملعب الذي يحتضنها، وتشكيلة الفريقين وغيرها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عند الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وعند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
يحتضن ملعب استاد محمد بن زايد آل نهيان بإمارة أبو ظبي الإماراتية، مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، ويتسع هذا الملعب لنحو 40 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
سيتم بث مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري عبر 4 قنوات:

قناة أبو ظبي الرياضية HD1، ويكون المعلق هو علي سعيد الكعبي.

قناة أبو ظبي الرياضية HD2، ويكون المعلق هو علي عصام عبده.

قناة أون سبورت المصرية، وسيكون المعلق بلا احمد علام.

قناة تايم سبورت المصرية، وسيكون المعلق محمد الكواليني.

التشكيلة المتوقعة لمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
تشكيلة الأهلي
ينتظر أن يخوض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بطريقة لعب عبارة عن 4/2/3/1، وبتشكيلة تضم:

للمرمى: محمد الشناوي.

للدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

للوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

للهجوم: حسين الشحات، جيرالدو وجونيور أجاي.
تشكيلة الزمالك
فيما يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، المباراة أمام الأهلي، بنفس طريقة اللعب، وينتظر أن تضم التشكيلة:

للمرمى: محمد أبو جبل.

للدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي «الونش» وعبد الله جمعة.

للوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، وأحمد سيد «زيزو».

للهجوم: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.
الاهلي و الزمالك الساعة 7 علي قناة 2
Advertisements

أخبار تهمك

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 7 ساعات

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

خط كارتيرون لحل أزمة الزمالك في موقعة السوبر

منذ أقل من ساعتين

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ ثلث ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

02:42 م

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

12:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status