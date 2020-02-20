KOOORAGOAL - اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر egyptian super cup رابط ماتش الزمالك والاهلي ahly now

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والمصرية والإفريقية أيضاً، مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2020، صوب استاد محمد بن زايد آل نهيان بإمارة أبو ظبي الإماراتية، من أجل متابعة كلاسيكو الكرة المصرية المعتاد والمثير بين العملاقين الأهليوالزمالك، على لقب مباراة كأس السوبر المصري للعام 2019.





ويخوض المارد الأحمر الأهلي هذه المواجهة بعد تتويجه بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، بينما يلعب الزمالك بوصفه بطلاً لبطولة كأس مصر.





وتعملق الأهلي في الموسم الماضي، ونجح في حصد 80 نقطة في مشوار الدوري ليحسم اللقب بفارق 8 نقاط عن منافسه وغريمه التقليدي الزمالك، الذي كان الأقرب للقب على مدار مشوار بطولة الدوري.





ولأول مرة منذ فترة خلال مباريات الفريقين ستقام هذه المباراة في الإمارات العربية المتحدة بحضور جماهيري كثيف تم تقسيمه عدده بين جماهير الناديين.





ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة، من حيث موعدها والقنوات الناقلة لها، والملعب الذي يحتضنها، وتشكيلة الفريقين وغيرها.





موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عند الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وعند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش العالمي.





ملعب مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

يحتضن ملعب استاد محمد بن زايد آل نهيان بإمارة أبو ظبي الإماراتية، مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، ويتسع هذا الملعب لنحو 40 ألف متفرج.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

سيتم بث مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري عبر 4 قنوات:





قناة أبو ظبي الرياضية HD1، ويكون المعلق هو علي سعيد الكعبي.





قناة أبو ظبي الرياضية HD2، ويكون المعلق هو علي عصام عبده.





قناة أون سبورت المصرية، وسيكون المعلق بلا احمد علام.





قناة تايم سبورت المصرية، وسيكون المعلق محمد الكواليني.





التشكيلة المتوقعة لمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

تشكيلة الأهلي

ينتظر أن يخوض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بطريقة لعب عبارة عن 4/2/3/1، وبتشكيلة تضم:





للمرمى: محمد الشناوي.





للدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.





للوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة





للهجوم: حسين الشحات، جيرالدو وجونيور أجاي.

تشكيلة الزمالك

فيما يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، المباراة أمام الأهلي، بنفس طريقة اللعب، وينتظر أن تضم التشكيلة:





للمرمى: محمد أبو جبل.





للدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي «الونش» وعبد الله جمعة.





للوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، وأحمد سيد «زيزو».





للهجوم: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

الاهلي و الزمالك الساعة 7 علي قناة 2