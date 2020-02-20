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عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:42 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
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لقي "سيد زكريا"، مدرس مصري، مصرعه فى مدينة صلالة بسلطنة عُمان، اليوم الخميس، على يد مواطن عماني.

وأكد سفير مصر لدى السلطنة، محمد غنيم، فى تصريحات صحفية، أن السفارة تتابع منذ اللحظات الأولى، حادث مقتل المواطن، لبحث آخر التطورات، والوقوف على التفاصيل كاملة في أسرع وقت.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على الجانى، وجار التحقيق معه بمعرفة المختصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل السلطات المحلية في عمان.
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