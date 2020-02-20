حبس 3 أشخاص لمحاولتهم سرقة سيارة مواد غذائية في النزهة

قررت نيابة المرج، اليوم الخميس، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامهم بسرقة سيارة مواد غذائية بالنزهة.





البداية عند مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، تم الإشتباه في شخصان، وبإستيقافهما وتفتيشهم عثر بحوزتهم على مفتاح سيارة مصطنع، وبالتحريات عنهم تبين أنهم: "م.ف"، 29 سنه، عاطل، والسابق إتهامه في قضية سرقة، و"ع. ط"، 25 سنه عاطل.



