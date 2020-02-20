انطلاق مبادرة "رواد المستقبل" بقنا لدعم التكنولوجيا (صور)



وقالت وفاء رشاد خلف الله، منسق المبادرة بقنا، إن المبادرة عبارة عن منحة للشباب تهدف لدعمهم في المجال التكنولوجي للارتقاء بمستواهم وتنمية مهاراتهم، مؤكدة أن الدولة المصرية حاضنة لشبابها وأن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي موجهة للشباب لمواكبة التطور التكنولوجي على مستوى العالم.



وأشار، إلى أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق نجاحات للشباب في كافة المجالات التي تصب في خدمة المجتمع المصري بجانب تحقيق استفادة حقيقة نحو مستقبل أفضل لمواكبة التطور في سوق العمل واحتياجاتهم في المستقبل، داعية الشباب لدعم دولتهم ورفع اسم لأعلى في كل المجالات.



فيما قال صابر هجان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأفضل، إن هذه المنحة خاصه بالشباب وحلمهم في الوصول إلى وظيفة، موضحا أن من خلال هذه المنحة سيتعلم الشباب مهارة التكنولوجيا الحديثة وقدرته على توظيف هذه العلوم لتنميه مهاراته.



وأضاف، أن الفكر الحديث يتطلب تنميه مهارات الشباب لغويًا وتكنولوجيا حيث إن هذه المنحة تضم ٤٢ مسارا من المسارات التعليمية المختلفة بالتنسيق مع الجامعات العالمية من خلال منصات عالميه وهي إحدى متطلبات التعليم عن بعد.



وأوضح هجان، أن الدولة وفرت عدة الكورسات في مجال التكنولوجيا التي تتضمن الجانب الإيجابي وأهمها التواصل التكنولوجي النافع، لافتا إلى أن ثقافة الشباب في المجال التكنولوجي قليلة رغم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى لقيام وزارة الاتصالات بعمل هذه المنح لزيادة القدرة للشباب على تعلم العلوم الحديثة في اللغات والتكنولوجيا.



جاء ذلك بحضور كوكبة من القيادات يتقدمهم طلعت عبد الشافي نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي واللواء نبيل بخيت، بالمعاش والدكتور بدوي المعاون مدير إدارة الصحة وشاكر أبو بكر نقيب المعلمين، وحضور نحو ٤٠٠ من الطلاب والخريجين بمختلف التخصصات.



أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع جمعية الأفضل لتنمية المجتمع وتكنولوجيا المعلومات بقنا، مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التكنولوجيا.