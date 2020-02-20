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ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.35%

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:35 م
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 9.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2737.51 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها العقارات والاتصالات.

 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 95.4 مليون سهم محققة ما قيمته 180.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1979 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 17 سهماً، وانخفض 14 سهما، واستقر سهمين.

 
وارتفع 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.46%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%.

 
 
 
  
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