الملك سلمان ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية

أفادت قناة العربية، اليوم الخميس، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

واستعراض الملك سلمان وبومبيو، العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل بومبيو، لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فيما حمّله تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال كل من: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.