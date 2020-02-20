الأمن يكثف جهوده.. مجهول و4 سيدات يقتلون شابا في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز قتل شاب في قرية دموه التابعة لمركز دكرنس، على يد شخص مجهول و٤ سيدات أمام أسرته وفروا هاربين.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من أهالي دموه، بمصرع شخص على يد آخرين فروا هاربين.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن المجني عليه يدعى السيد محمد أبو إسماعيل، ١٩ عاما.



وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن المجني عليه كان متواجدا أمام منزله، وفوجئوا بشخص مجهول ومعه 4 سيدات، بالاعتداء عليه بآلة حادة، واستقلوا "توك توك" كان بحوزتهم وفروا هاربين.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعع وملابساتها وسرعة كشف الجناة وضبطهم.