وفاة مخترع تقنية "كوبي بيست" عن عمر يناهز 74 عاما

تُوفي "لاري تيسلر" عالم الكمبيوتر المعروف بصفة خاصة لاختراع تقنية "كوبي بيست" (نسخ ولصق)، الاثنين الماضي عن عمر يناهز 74 عامًا، وفقًا لما أعلنته شركة "زيروكس" المصنعة للطابعات الأمريكية.





وكتبت الشركة الأمريكية على حسابها على "تويتر": "ابتكر الباحث السابق في زيروكس تقنيات قص/ نسخ ولصق، والعثور على كلمات واستبدالها والعديد من الأوامر الأخرى. يوم عملك أصبح أسهل بفضل أفكاره الثورية. لاري تُوفي يوم الاثنين".





وُلد تيسلر في عام 1945 في نيويورك، وتخرج في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا. وتخصص في التفاعلات بين البشر والآلات. وكان يعمل بشكل خاص لدى "أمازون" و"آبل" و"ياهو" ومركز أبحاث "زيروكس".





وتعتبر القدرة على "قص" و "لصق" جزء من النص دون المرور بالعديد من الخطوات المعقدة، مستوحاة من تقنية قبل العصر الرقمي، والتي كانت تتألف من قص أجزاء من الجمل المطبوعة ووضعها في مكان آخر باستخدام شريط لاصق.





ودخلت التقنية حيز التنفيذ بفضل "آبل" التي قامت بتثبيتها على كمبيوتر "ليزا" في عام 1983 وجهاز "ماكينتوش" في العالم التالي.





وقام ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة آبل، بتوظيف لاري تيسلر لدى شركة "زيروكس" عام 1980، ليقضي هناك 17 عامًا، وحصل على منصب كبير العلماء.





وأنشأ تيسلر عقب ذلك شركة تعليم وقام بتنفيذ مهام عمل حول خبرة المستخدم في أمازون وياهو.





وقال متحف وادي سيليكون لتاريخ الكمبيوتر عن لاري تيسلر إنه "جمع بين دراسته لعلوم الكمبيوتر وثقافة مضادة تُفيد بأنه يجب أن تكون أجهزة الكمبيوتر متاحة للجميع".



