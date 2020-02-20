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ميدو منيب يكشف عن كواليس كليب على خشبة المسرح لساندي

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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طرحت الفنانة ساندي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "على خشبة المسرح" وجسدت في الكليب قصة حياتها كما استعانت في الفيديو بمقاطع صوتية لكل من الإعلامية إسعاد يونس، والإعلامية منى الشاذلي، تضمن نصائح منهم لساندي على هامش أزمتها النفسية المعروفة، وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وقال المنتج ميديو منيب،:"كليب"على خشبة المسرح" فكرة ساندي، وفي الحقيقة ساندي تعبت كثيرًا في الكليب والألبوم حتى تخرج محتوى فني مختلف ومبدع يليق بالجمهور العريق، وأنني سعيدًا جدًا بالتعاون معها وبنجاح الأغاني التي تم طرحها حتى الآن من الألبوم".

،:"وأضاف. أغنية "على خشبة المسرح" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والفيديو كليب من إخراج كريم عبد الوهاب، ويكشف عن الحالة النفسية السيئة التي مرت بها ساندي في فترة معينة من حياتها، مشددًا على سرعة عودتها إلى النجاح والقوة".

واستكمل ميدو، قائلًا،:"طرحنامن ألبوم ساندي، حتى الآن 5 أغاني وهم،"طبع الشتا"،"ريموت حياتك"،"كان عادي"،"زي التمثال"،"على خشبة المسرح" وحققوا نسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب" تقترب من 4 مليون، وتم عرض الكليبات على طريقة vertical video حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقه على أغاني ألبوم بالكامل".

جدير بالذكر أن الألبوم من إنتاج Pause Production لمالكها ميدو منيب، حيث يضم 8 أغاني متنوع ما بين الرومانسي والدراما والهاوس.

و تعاونت ساندي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنيه تحمل اسم"زي التمثال
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