مفاجأة صادمة في مقتل ربة منزل بالدقهلية

تمكنت مباحث طلخا، اليوم الخميس، من ضبط زوج قتل زوجته لخلافات أسرية بينهما.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجناىية، بورود بلاغ لضباط مركز شرطة طلخا، بالعثور على ربة منزل متوفاة داخل منزل زوجها بقرية شرنقاش التابعة للمركز.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى عبير إمبابي، وتبين قيام زوجها هاني رمضان، بقتلها بعد أن خنقها بسبب خلافات أسرية.



وباستئذان النيابة، جرى ضبط الزوج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.